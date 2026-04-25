Pasaulē lielākais prezervatīvu ražotājs, Malaizijas uzņēmums "Karex", brīdina par iespējamu prezervatīvu cenu kāpumu par 20%—30%, ja turpināsies piegāžu traucējumi, ko izraisījis Irānas karš, vēsta ārvalstu mediji. Uzņēmuma vadītājs Go Mia Kjats norāda, ka situācija globālajās piegādes ķēdēs kļuvusi nestabila un izmaksas strauji pieaug.
Kopš konflikta saasināšanās februāra beigās sadārdzinājušās gan izejvielas, gan transportēšana. Prezervatīvu ražošanā būtiski materiāli — sintētiskais kaučuks, nitrils, silikona eļļa un iepakojums — lielā mērā tiek iegūti no naftas un citiem produktiem, kuru piegādi ietekmē spriedze Tuvajos Austrumos un traucējumi Hormuza šaurumā.
"Situācija ir ļoti nestabila, cenas ir augstas, un šobrīd mums
nav citas izvēles kā izmaksu pieaugumu pārnest uz klientiem,"
atzina uzņēmuma vadītājs.
Vienlaikus uzņēmums novēro prezervatīvu pieprasījuma kāpumu, tas šogad pieaudzis aptuveni par 30%. Pieprasījuma pieaugumu veicina gan piegāžu aizkavēšanās, gan sarukušie krājumi daudzos tirgos, īpaši valstīs, kur piegādes atkarīgas no starptautiskās palīdzības programmām.
Karex ik gadu saražo vairāk nekā piecus miljardus prezervatīvu un produkcijucpiegādā vairāk nekā 130 valstīm, tostarp starptautiskām veselības programmām un starptautiskiem zīmoliem. Uzņēmums norāda, ka pašreizējie krājumi pietiks dažiem mēnešiem, taču piegāžu kavējumi jau ir jūtami — transportēšana uz Eiropu un ASV var ilgt gandrīz divreiz ilgāk nekā iepriekš.
