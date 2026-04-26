Apvienotā Karaliste sper soli pretī "nesmēķējošajai paaudzei" — parlaments pieņēmis likumprojektu, kas paredz, ka cilvēki, kuri dzimuši pēc 2008. gada, nekad nevarēs legāli iegādāties tabakas izstrādājumus, vēsta ārvalstu mediji.
Jaunais regulējums paredz pakāpeniski izskaust smēķēšanu, liedzot jaunākajām paaudzēm piekļuvi tabakai. Vienlaikus valdība iegūs plašākas pilnvaras regulēt arī e-cigaretes un citus nikotīna produktus — tostarp to sastāvu, garšas un iepakojumu, kā arī ierobežot reklāmu, kas varētu piesaistīt jauniešus.
Likums ir daļa no ilgtermiņa sabiedrības veselības politikas, kuras mērķis ir samazināt ar smēķēšanu saistīto slimību un nāves gadījumu skaitu. Smēķēšana joprojām ir viens no galvenajiem novēršamās mirstības cēloņiem valstī, radot ievērojamu slogu veselības aprūpes sistēmai.
Plānots arī paplašināt teritoriju sarakstu, kurās smēķēšana un arī e-cigarešu lietošana būs aizliegta, tostarp pie skolām, slimnīcām, rotaļu laukumos un transportlīdzekļos, kuros atrodas bērni.
Lai gan iniciatīvu atzinīgi vērtē veselības organizācijas, kas to sauc par nozīmīgu pavērsienu sabiedrības veselībā, kritiķi brīdina par iespējamiem blakusefektiem. Daļa nozares pārstāvju uzskata, ka pārāk stingri ierobežojumi var veicināt nelegālo tirgu, tādējādi apgrūtinot pāreju uz e-cigaretēm.
Likuma ideja pirmo reizi tika virzīta jau 2023. gadā. Pēc izmaiņām politikā tā tika atjaunota un tagad tuvojas ieviešanai.
