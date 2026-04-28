Aprīļa nogalē klajā nākusi Lāsmas Gaitnieces grāmata "Andrejs Lihtenbergs. Un neņem līdzi neko...", kas ir biogrāfisks pētījums par izcilā 20. gadsimta 70. gadu dziedātāja Andreja Lihtenberga spožo dzīvi un traģisko nāvi. Izdevējs – "Latvijas Mediji".
Pagājušā gadsimta 60. un 70. gados Andrejs Lihtenbergs bija spoža Latvijas estrādes zvaigzne. Viņam izdevās padomju laikiem pilnīgi neticamais, jo nemācījies mūzikas skolās un nepazīdams notis, Lihtenbergs izlauza ceļu uz skatuvi vien ar paša dedzīgu un neatlaidīgu darbu. Tomēr galvu reibinošie skatuves panākumi ne visiem bija tīkami. Māksliniekam tika izteikti aizrādījumi, liegta uzstāšanās, līdz 1979. gada janvārī Andrejs Lihtenbergs pazuda bez vēsts.
Vaicāta par grāmatas rašanās motīviem, Lāsma Gaitniece stāsta: "Es Andreju Lihtenbergu atklāju absolūti nejauši, kanālā "Youtube" pamanot dziesmu "Ai, jūs, rudzi", kuru kopā ar Latvijas Radio sieviešu vokālo ansambli izpilda Andrejs Lihtenbergs. Kas tad tas par garu puisi? – tas bija pirmais, ko nodomāju. Un balss tik skaista kā Orfejam. Tās dienas vakarā, sazvanoties ar savu krusttēvu, kurš savu darba mūžu bijis dziedošais aktieris vienā no Latvijas profesionālajiem teātriem, jautāju, vai viņš tādu Lihtenbergu zina. "Protams!" bija atbilde. "Viņu pakāra." Šāda informācija nevarēja atstāt vienaldzīgu, jo vairāk tādēļ, ka tobrīd strādāju pie grāmatas "Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē 2"."
"Jāsaka, kā ir. Ne visi priecāsies par grāmatas iznākšanu. Diemžēl par mākslinieku ir izplatīts daudz puspatiesību, nepatiesību un pat mītu, piemēram, par viņa kauslīgumu. Ir cilvēks, kurš nebeidz apgalvot, ka Andrejam bijis gandrīz vai sirdsdraugs. Intervējot daudzus mākslinieka laikabiedrus, kļūst nepārprotami skaidrs, ka tā nav taisnība," atklāj autore.
Lāsma Gaitniece – Literatūras kritiķe un žurnāliste. Regulāri publicējas “Zemgales ziņās”, “Likums un Taisnība”, “KLUBS”, un citos periodikas izdevumos. Vairāku grāmatu autore, kuru skaitā ir “Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē”, “Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē 2”, “Kāda laimīga sagadīšanās. Sergejs Jēgers un viņa cilvēki”, “Jūrmalas slimnīcas vēsture. Anno 1946”, “Dziednīca pie jūras. Versija par Liepājas medicīnas vēsturi” – par šo grāmatu saņēmusi Veselības ministrijas Pateicības rakstu un apbalvojumu “Gada Liepājniece 2017”.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
