Krievijas karaspēka kombinētajā triecienā Dņipro nogalināti astoņi cilvēki un 56 cilvēki ievainoti, sestdien paziņoja Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža.
Sestdienas vakarā raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumi pilsētai turpinās jau vairāk nekā 20 stundu, viņš rakstīja platformā "Telegram".
Krievijas uzbrukumā daļēji nopostīta četrstāvu dzīvojamā ēka, un uzbrukumā nogalināti pieci cilvēki.
Pēc Krievijas uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks degvielas uzpildes stacijā Dņiprā, kur iznīcinātas astoņas kravas automašīnas un četras vieglās automašīnas. Uzbrukumā cietuši divi cilvēki.
Uzbrukumi vērsti arī pret citiem objektiem pilsētā.
Jau ziņots, ka Krievija sestdienas vakarā sāka plašu kombinēto gaisa triecienu Ukrainai. Kā informēja Ukrainas Gaisa spēki, galvenais uzbrukuma mērķis bija Dņipro. Uzbrukumi tika veikti arī Harkivas, Čerņihivas, Sumu, Odesas un Kijivas apgabaliem.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 324 690
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 1 324 690 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1230 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 892 tankus, 24 458 bruņutransportierus, 40 635 lielgabalus un mīnmetējus, 1753 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1353 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 350 helikopterus, 255 862 bezpilota lidaparātus, 4549 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 91 422 automobiļus un autocisternas, kā arī 4136 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
