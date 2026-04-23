Opozīcijā esošā "Latvija pirmajā vietā" (LPV) iesniegusi pieprasījumu Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV), prasot skaidrojumu par "Jaunās vienotības" (JV) politiķu dalību seminārā Itālijā.
LPV apgalvo, ka Siliņa esot organizējusi ministru un citu JV biedru dalību Konrāda Adenauera fonda rīkotā un pilnībā apmaksātā pasākumā Itālijā.
LPV vaicā, kā minētā brauciena un uzturēšanās izmaksu segšana no Konrāda Adenauera fonda līdzekļiem atbilst likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normām par dāvanu un ziedojumu pieņemšanas ierobežojumiem. Opozicionāru traktējumā, apspriestie jautājumi esot bijuši tieši saistīti ar amatpersonu dienesta pienākumiem.
Partija Siliņai prasa, kā viņa vērtē risku, ka
fonda apmaksāta apmācība var tikt klasificēta kā netiešs dāvinājums politiskajai partijai,
pārkāpjot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto dāvinājumu pieņemšanas aizliegumu no ārvalstu subjektiem. Tāpat LPV prasa, vai brauciena laikā tika izmantoti valsts nodrošinātie resursi, piemēram, apsardze, sakaru līdzekļi, komandējuma naudas vai dienas naudas.
LPV arī prasa, vai starp pasākuma dalībniekiem bija personas, kuras nav valsts amatpersonas vai partijas biedri, bet sniedz sabiedrisko attiecību, komunikācijas vai vēlēšanu stratēģijas pakalpojumus JV vai tās biedriem.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sācis izvērtēt izskanējušo informāciju par JV politiķu dalību seminārā Itālijā.
KNAB apliecināja, ka sācis publiski izskanējušās informācijas izvērtēšanu. Līdz tās pabeigšanai KNAB plašākus komentārus nesniedza.
Latvijas Televīzija iepriekš vēstīja, ka liela daļa JV ministru, arī valdības vadītāja, Rīgas vicemērs, Saeimas frakcijas vadītājs un citi parlamenta deputāti aizvadītās darba nedēļas beigās atvaļinājumā devās uz Itāliju. Politiķi piedalījās Konrāda Adenauera fonda apmaksātā seminārā pie Komo ezera. Fonds neatklāj brauciena izmaksas un arī to, kādi politiskā spēka pārstāvji bija aicināti.
Vairākas "Jaunās vienotības" amatpersonas darba nedēļas izskaņā manītas lidojumā uz Milānu. Tobrīd gan tieslietu, gan izglītības un zinātnes ministrei, finanšu, viedās administrācijas un reģionālās attīstības, kā arī veselības ministram valdības vadītāja Evika Siliņa (JV) apstiprināja atvaļinājumus.
Latvijas Televīzija noskaidroja, ka seminārā ar Vācijas un Moldovas ekspertiem apspriesti jautājumi par Eiropas ekonomiskajiem izaicinājumiem, kā arī riskiem saistībā ar Krievijas iejaukšanos demokrātiskos vēlēšanu procesos.
Adenauera fonda galvenais finansējums nāk no Vācijas budžeta.
JV skaidrojumos par braucienu uzstāj, ka pašreizējos "ģeopolitiski izaicinošajos apstākļos ir būtiski stiprināt Latvijas piederību Eiropas demokrātisko vērtību telpai un veicināt starptautisku pieredzes apmaiņu par Eiropā aktuāliem politiskajiem procesiem".
JV politiķi piedalījās trīs dienu seminārā Konrāda Adenauera fonda akadēmijā, kur kopā ar fonda un Moldovas ekspertiem diskutēja par ekonomiskajiem izaicinājumiem, vēlēšanu norises nodrošināšanu, dezinformācijas apkarošanu un demokrātisko procesu noturību.
Šāda starptautiska sadarbība un pieredzes apmaiņa Eiropas Savienībā ir izplatīta prakse un sniedz zināšanas, kas ne vienmēr nonāk publisko diskusiju centrā, bet ir nozīmīgas demokrātijas stiprināšanai, klāsta JV. Konrāda Adenauera fonds Latvijā darbojas vairāk nekā 30 gadus, un tā tuvākais politiskais sadarbības partneris ir JV, teikts paziņojumā.
Tāpat politiskais spēks norāda, ka tā politiķi seminārā piedalījās, esot atvaļinājumos, kas noformēti likumā noteiktajā kārtībā un ārpus ikdienas darba pienākumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu