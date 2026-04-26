Latvijas dāmu volejbola izlases līdere Marta Levinska atzīta par Vācijas volejbola čempionāta labāko spēlētāju.
Latvietes pārstāvētā Drēzdenes komanda nule kā cieta neveiksmi Vācijas čempionāta finālā, sērijā līdz trim uzvarām ar 0:3 atzīstot Tīringenes "Suhl" vienības pārākumu. Levinska visos trīs mačos bija savas komandas rezultatīvākā spēlētāja, divos pirmajos mačos gūstot pa 21 punktam, bet noslēdzošajā spēlē izceļoties ar 14 punktiem. "Tas man pašai bija neliels pārsteigums, jo domāju, ka izvēlēsies kādu no čempionu komandas. Ļoti patīkams novērtējums, kas vēl vairāk pastiprina gandarījuma sajūtu par sezonas gaitā paveikto," Levinska vērtīgākās spēlētājas atzinību uzskata par vienu no nozīmīgākajiem individuālajiem apbalvojumiem līdzšinējā karjerā. Drēzdenes komandai šī bija saspringta sezona, jo tā piedalījās Čempionu līgā, kur gan neizkļuva no grupas, bet pēc tam aizcīnījās līdz CEV kausa pusfinālam. "Komandas vadība atzinīgi novērtēja gan otrās vietas izcīnīšanu Vācijā, gan pirms tam CEV kausā, tāpēc šī bija veiksmīga un pozitīvām emocijām bagāta sezona," norāda Levinska, kura nākamajā sezonā Drēzdenes komandā gan nepaliks, tomēr līdz formalitāšu nokārtošanai nākamo darba vietu nosaukt vēl nedrīkst.
Pie panākumiem ārzemju klubos tikuši arī vairāki citi Latvijas izlašu volejbolisti. Kristaps Šmits un viņa pārstāvētā Abū Dabī "Al Ain" vienība izcīnījusi Apvienoto Arābu Emirātu prezidenta kausu. Par Igaunijas čempioniem ar "Parnu" komandu kļuvuši Toms Švans un Markuss Vensbergs, bet pie Zviedrijas vicečempiona titula ticis Toms Vanags ar "Floby" vienību. Medaļa būs arī Austrijā, kur finālā spēlē Oļega Klopova pārstāvētā komanda, savukārt bronza tur rokā jau ir Dmitrijam Meinertam, kura "Waldviertel" vienība mazajā finālā bija pārāka pār Armanda Rokjāna, Kristera Landzāna un Zigurda Līča pārstāvēto Bleiburgas klubu. Somijā tuvu čempiones titulam ir Megija Dambrehte un Kūsamo pilsētiņas komanda.
