Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sācis resorisko pārbaudi par aprīļa vidū izskanējušo informāciju par "Jaunās vienotības" (JV) politiķu dalību seminārā Itālijā.
KNAB aprīļa vidū apliecināja, ka sācis publiski izskanējušās informācijas izvērtēšanu, taču konkrēts izvērtēšanas formāts netika atklāts. Tagad birojā apstiprināja, ka tas sācis resorisko pārbaudi, kuras laikā pārliecināsies, vai politiķu dalība seminārā Itālijā atbilst Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām.
Resoriskā pārbaude ir tiesībsargājošās iestādes veikta pārbaude par iespējamu likumpārkāpumu atbilstoši attiecīgās iestādes darbību regulējošajā likumā noteiktajām pilnvarām, kas neparedz likumpārkāpuma atklāšanai pielietot administratīvā pārkāpuma procesa vai kriminālprocesa līdzekļus un metodes. Tas nozīmē, ka KNAB ikvienu resorisko pārbaudi veic, lai pārbaudītu iestādes rīcībā nonākušās informācijas patiesumu, kas var gan apstiprināt, gan noraidīt aizdomas par kāda likumpārkāpuma izdarīšanu. Ne vienmēr resoriskā pārbaude rezultējas ar administratīvā pārkāpuma procesa vai kriminālprocesa uzsākšanu.
Ja pārbaudes veikšanai nav nepieciešams iegūt papildu informāciju, tad saskaņā ar KNAB iekšējo normatīvo aktu resorisko pārbaudi var pabeigt mēneša laikā no informācijas saņemšanas. Taču, ja nepieciešams iegūt papildu informāciju, pārbaude var tikt veikta triju mēnešu laikā. Turklāt, ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, tad pārbaudes termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu, bet ne vairāk kā par trim mēnešiem vienā pagarinājumā.
Latvijas Televīzija aprīļa vidū vēstīja, ka liela daļa "Jaunās vienotības" ministru, arī valdības vadītāja, Rīgas vicemērs, Saeimas frakcijas vadītājs un citi parlamenta deputāti kādas darba nedēļas beigās atvaļinājumā devās uz Itāliju. Politiķi piedalījās Konrāda Adenauera fonda apmaksātā seminārā pie Komo ezera. Fonds neatklāj brauciena izmaksas un arī to, kādi politiskā spēka pārstāvji bija aicināti.
Vairākas "Jaunās vienotības" amatpersonas tika manītas darba nedēļas izskaņā lidojumā uz Milānu. Tobrīd gan tieslietu, gan izglītības un zinātnes ministrei, finanšu, viedās administrācijas un reģionālās attīstības, kā arī veselības ministram valdības vadītāja Evika Siliņa apstiprināja atvaļinājumus.
Latvijas Televīzija noskaidroja, ka seminārā ar Vācijas un Moldovas ekspertiem apspriesti jautājumi par Eiropas ekonomiskajiem izaicinājumiem, kā arī riskiem saistībā ar Krievijas iejaukšanos demokrātiskos vēlēšanu procesos.
Adenauera fonda galvenais finansējums nāk no Vācijas budžeta.
JV skaidrojumos par braucienu uzstāj, ka pašreizējos "ģeopolitiski izaicinošajos apstākļos ir būtiski stiprināt Latvijas piederību Eiropas demokrātisko vērtību telpai un veicināt starptautisku pieredzes apmaiņu par Eiropā aktuāliem politiskajiem procesiem".
Aprīļa pirmajā pusē "Jaunās vienotības" politiķi piedalījās trīs dienu seminārā Konrāda Adenauera fonda akadēmijā, kur kopā ar fonda un Moldovas ekspertiem diskutēja par ekonomiskajiem izaicinājumiem, vēlēšanu norises nodrošināšanu, dezinformācijas apkarošanu un demokrātisko procesu noturību.
Šāda starptautiska sadarbība un pieredzes apmaiņa Eiropas Savienībā ir izplatīta prakse un sniedz zināšanas, kas ne vienmēr nonāk publisko diskusiju centrā, bet ir nozīmīgas demokrātijas stiprināšanai, klāsta JV. Konrāda Adenauera fonds Latvijā darbojas vairāk nekā 30 gadus, un tā tuvākais politiskais sadarbības partneris ir JV, teikts paziņojumā.
Tāpat politiskais spēks norāda, ka tā politiķi seminārā piedalījās, esot atvaļinājumos, kas noformēti likumā noteiktajā kārtībā un ārpus ikdienas darba pienākumiem.
