Valsts plāno jaunas piemaksas: kas mainīsies pensionāriem

Labklājības ministrija (LM) publiskajai apspriešanai nodevusi informatīvo ziņojumu par bāzes pensijas attīstības iecerēm, kas paredz no 2027. gada sākt pakāpeniski palielināt piemaksu pie vecuma pensijas un ieviest jaunu piemaksu par apdrošināšanas stāžu no 1996. gada.
Ziņojumā pausts, ka piemaksas pie vecuma pensijas pilnveidošana, paaugstinot piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada beigām un nosakot piemaksu arī par stāžu no 1996. gada, būtu solis tā dēvētās bāzes pensijas virzienā. LM vērtējumā tas nodrošinātu taisnīgāku attieksmi pret visiem vecuma pensijas saņēmējiem neatkarīgi no laika, kad viņiem piešķirta pensija.
Ministrija piedāvā ar 2027. gada 1. janvāri Latvijā dzīvojošiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu, par 0,50 eiro palielināt piemaksas viena stāža gada vērtību par stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, kā arī ieviest jaunu piemaksu par stāžu no 1996. gada 1. janvāra.
Pēc tam personu loku paredzēts paplašināt ik pēc trim gadiem pa piecu gadu vecuma kohortām, proti, no 2030. gada līdz 80 gadu vecumam, no 2033. gada līdz 75 gadu vecumam, no 2036. gada līdz 70 gadu vecumam, bet no 2039. gada - līdz 65 gadu vecumam.
LM šādu pieeju piedāvā sākt ar vecākajiem senioriem, jo pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem viszemākās pensijas 2026. gada februārī bija tieši personām vecumā no 85 gadiem.
Ziņojumā arī norādīts, ka vēl piemaksa nav piešķirta 22% vecuma pensiju saņēmēju, proti, cilvēkiem, kuriem vecuma pensija piešķirta no 2021. līdz 2026. gadam un kuriem ir apdrošināšanas stāžs līdz 1995. gada beigām. Šīm personām piemaksu paredzēts piešķirt 2027. un 2028. gadā.
Lai neradītu pārmērīgu finansiālu slogu uz valsts pamatbudžetu, piemaksas apmēra palielināšana par stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim un jaunas piemaksas ieviešanu par stāžu pēc 1996. gada 1. janvāra būtu jāuzsāk pakāpeniski.
Saskaņā ar LM aplēsēm papildu izdevumi no valsts pamatbudžeta 2027. gadā šim risinājumam būtu 13,4 miljoni eiro, 2030. gadā - 34,8 miljoni eiro, bet 2039. gadā, kad pasākums attiektos uz visiem vecuma pensijas saņēmējiem no 65 gadu vecuma, tie sasniegtu 400,1 miljonu eiro.