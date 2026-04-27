Svētdien Latvijā diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās līdz +3,2 grādiem, noslīdot sešus grādus zem normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija.
Norma jeb 1991.-2020. gada vidējā gaisa temperatūra 26. aprīlī ir +9,1 grāds.
Zem normas diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī saglabājusies kopš 19. aprīļa, savukārt mēneša vidū gaisa temperatūra brīžiem pakāpās aptuveni trīs grādus virs normas.
Aprīlis kopumā gaidāms nedaudz vēsāks nekā ierasts, bet šā gada pavasaris varētu kļūt par vienu no siltākajiem novērojumu vēsturē. Martā bija rekordaugsta gaisa temperatūra, un pašreizējās prognozes liecina, ka arī maijs varētu būt siltāks nekā parasti.
Ja piepildīsies prognoze par siltu maiju, pavasara vidējā gaisa temperatūra pārsniegs +7 grādus. Līdz šim siltākais pavasaris Latvijā bijis 2024. gadā, kad trīs mēnešu vidējā temperatūra sasniedza +8,3 grādus; otrajā vietā ierindojas 2014. gada pavasaris ar +7,5 grādiem.
Sinoptiķi prognozē, ka no 1. maija gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies virs normas, un jau šīs nedēļas beigās diennakts vidējā gaisa temperatūra var sasniegt +15 grādus, kas ir kritērijs meteoroloģiskās vasaras sākumam.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu