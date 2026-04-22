Aizvadītajā naktī dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Balvu novadā gājis bojā cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 2.29 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Balvu novadu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja pilnā 90 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks, bet cits cilvēks ugunsgrēkā gāja bojā. Plkst. 8.01 degšana tika likvidēta.
Otrdien pirms plkst. 16 VUGD saņēma izsaukumu uz Talsu novada Ķūļciema pagastu, kur dega kūla divu hektāru platībā. Mēģinot dzēst ugunsgrēku saviem spēkiem, tajā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD). Notikuma vietā kopā ar VUGD strādāja arī Mērsraga un Engures brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējuma ugunsdzēsēji. Plkst. 19.13 dzēšanas darbi tika pabeigti.
Neilgi pirms plkst. 17 VUGD saņēma izsaukumu uz Ādažu novada Carnikavas pagastu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 170 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās četri cilvēki. Plkst. 21.51 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Plkst. 17.03 tika saņemts izsaukums uz Rūpnīcu ielu Rīgā, kur trīsstāvu ražošanas ēkas pirmajā stāvā dega elektrības sadales telpa desmit kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās septiņi cilvēki. Plkst. 19.29 degšana tika likvidēta.
Plkst. 21.05 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Rēzeknē, Pulkveža Brieža ielā, kur četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī uz plīts bija piededzis ēdiens. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts cilvēks, kurš incidentā bija cietis. Plkst. 21.48 ugunsgrēku izdevās likvidēt. Noskaidrojās, ka dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors.
Aizvadītajā diennaktī, no otrdienas plkst. 6.30 līdz trešdienas plkst. 6.30, VUGD saņēma 82 izsaukumus — 52 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 27 bija kūlas ugunsgrēki un četri meža ugunsgrēki, 19 uz glābšanas darbiem, bet vēl 11 izsaukumi izrādījās maldinoši.
Platības ziņā plašākie kūlas ugunsgrēki reģistrēti Liepājā, kur niedres un kūla dega trīs hektāru platībā, Dobeles novadā, kur dega kūla 1,2 hektāru platībā, un Cēsu novadā, kur dega kūla un krūmi viena hektāra platībā.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumu konteiners, šķūnis, bez uzraudzības gatavoties atstāts ēdiens, sodrēji dzīvojamās mājas dūmvadā, mikroautobuss un meža zemsedze, krāsa, koks, vainags, dārza māja un meža zemsedze.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu