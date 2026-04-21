Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1981. gadā dzimušo Anatoliju Osokinu, kurš kopš šā gada 17. aprīļa pulksten 19.40 nav sasniedzams un neatrodas savā dzīvesvietā.
Pazīmes: augums 176 cm, kalsnas miesas būves, gaiši, īsi mati.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
