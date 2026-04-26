Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcā Jaroslavļā naktī uz svētdienu izcēlies ugunsgrēks, paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Jaroslavļas rūpnīca ir stratēģiski svarīgs uzņēmums un viens no svarīgākajiem Krievijas naftas pārstrādes nozares objektiem. Tās jauda sasniedz 15 miljonus tonnu naftas gadā, norāda ģenerālštābs.
Tikmēr Jaroslavļas apgabala vietvaldis Mihails Jevrajevs paziņojis, ka naktī "atvairīts ukraiņu bezpilota lidaparātu masveida uzbrukums". Nekādas ziņas par uzbrukuma sekām viņš nav sniedzis.
Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krimā apturēta dzelzceļa satiksme
Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma svētdienas rītā Krievijas okupētajā Krimā apturēta dzelzceļa satiksme starp Sevastopoli un Inkermanu, atsaucoties uz krievu iestādēm, ziņo radiostacija RFE/RL.
Šajā maršrutā tikšot organizēta autobusu satiksme, vēsta okupācijas iestādes.
Krievijas iestādes apgalvo, ka svētdienas rītā notriekti aptuveni 50 ukraiņu lidroboti, tajā skaitā virs okupētās Krimas pussalas un Melnās jūras.
