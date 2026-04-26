Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 13 izsaukumus saistībā ar vēja radītiem postījumiem, informēja dienestā.
Lielākā daļa izsaukumu saņemti Rīgā un tās apkārtnē - kopumā deviņi. Vēl divi izsaukumi saņemti Latgalē, bet pa vienam Zemgalē un Vidzemē.
Pārsvarā glābēji atbrīvoja ceļa braucamo daļu no nolūzušiem kokiem. Atsevišķos gadījumos demontētas no ēkas atrautas metāla plāksnes, nostiprināta ceļa zīme, kas radīja apdraudējumu gājējiem, kā arī piestiprināts no ēkas fasādes atrauts reklāmas baneris.
Kā vēstīts, svētdien teritorijas lielākajā daļā vismaz kādā brīdī gaidāmi nokrišņi, pārsvarā slapja sniega un lietus formā, tomēr ik pa brīdim uzspīdēs arī saule, prognozē sinoptiķi.
Saglabāsies brāzmains ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas dienas iesākumā daļā Kurzemes piekrastes sasniegs ātrumu līdz 25 metriem sekundē, kur spēkā oranžās pakāpes brīdinājums. Oranžais brīdinājums par spēcīgām vēja brāzmām ir spēkā jūras piekrastes zonā - Ventspils, Pāvilostas pusē -, pārējā Latvijas teritorijā - dzeltenais brīdinājums. Daļa Latgales un Vidzemes gan nav dzeltenā brīdinājuma zonā.
Saistībā ar prognozēto spēcīgo vēju AS "Sadales tīkls" un VAS "Latvijas dzelzceļš" sestdien vēstīja, ka paaugstina operatīvo gatavību.
Savukārt Rīgas pašvaldībā spēcīgā vēja dēļ aicinājusi rīdziniekus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldībā.
Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.
Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas var radīt bīstamību un nepieciešama tūlītēja rīcība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.
