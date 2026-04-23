Valsts policija piemērojusi 350 eiro sodu kādam vīrietim par sievietes filmēšanu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Liepājas akadēmijas dienesta viesnīcas dušas telpā.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē apstiprināja, ka 14. martā policijā saņemta informācija, ka kādā viesnīcā Liepājā sieviete, mazgājoties dušā, pamanījusi telefonu ventilācijas šahtas caurumā.
Kad sieviete esot iekliegusies, telefons noņemts, pēc kā viņa dzirdējusi soļus, kas apklusa koplietošanas gaitenī.
Policisti pēc gaiteņos ierīkotajām videonovērošanas kamerām noskaidroja vīrieti, kurš atradās dušas telpās tajā laikā, kad tajās bija sieviete. Lai gan vīrietis noliedz, ka būtu filmējis un fotografējis, kā arī viņa telefonā netika atrasti ne foto, ne videomateriāli, taču viņš apgalvojis, ka esot skatījies pa ventilācijas caurumu.
Policijā pret vīrieti sākts administratīvā pārkāpuma process par seksuālu uzmākšanos. Vīrietim piemērots naudas sods 350 eiro.
Marta beigās "TV Kurzeme" vēstīja, ka RTU Liepājas akadēmija vairs neiesaka studentiem izmantot līdzšinējo dienesta viesnīcu un meklē alternatīvu dzīvesvietu pēc tam, kad tajā notikuši vairāki drošības incidenti, tostarp koplietojamās dušās atrasts telefons ar ieslēgtu kameru.
