Mūziķis Ingus Ulmanis sarunā ar žurnālu "IEVAS Stāsti" atklāti runā par bohēmu radošajā vidē, uzsverot, ka šāds dzīvesveids bieži vien tiek pārvērtēts. Viņš atzīst, ka arī viņa dzīvē bijis šāds posms, kas sakritis ar sarežģītāku laiku, tomēr tas neesot bijis noteicošais viņa attīstībā.
Ulmanis norāda: "Es nekad neesmu daudz lietojis alkoholu, nekad neesmu lietojis narkotikas, laikam tāda ģenētika." Viņš uzsver, ka grūtākajos brīžos sev palīdzējis citādi — pievērsies lasīšanai un dzejas rakstīšanai, kas ļāvis pārvarēt iekšējo spriedzi un sakārtot domas.
Mūziķis skaidro, ka radošiem cilvēkiem bieži raksturīgs iekšējs nemiers, kas var veicināt tieksmi pēc alkohola vai citām vielām. Tomēr viņš uzskata, ka tas nav risinājums — drīzāk veids, kā uz brīdi apslāpēt diskomfortu, kas vēlāk var radīt nopietnas sekas.
Ulmanis arī atgādina, ka agrāk mūziķu vidū bijusi izplatīta alkohola lietošana pirms uzstāšanās, taču ar gadiem kļūst skaidrs, ka tas negatīvi ietekmē gan veselību, gan snieguma kvalitāti. Viņš pats jau ilgstoši pirms koncertiem alkoholu nelieto un uzsver, ka iereibis mākslinieks bieži nespēj pilnvērtīgi strādāt.
Runājot par radošo procesu, Ulmanis norāda, ka vielu ietekmē radītais bieži vien tikai šķiet vērtīgs, bet realitātē neatbilst kvalitātes kritērijiem. Viņaprāt, šī ilūzija ir viens no iemesliem, kāpēc bohēma radošajā vidē joprojām tiek uzturēta.
