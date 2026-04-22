Par 4,8 miljoniem eiro tiks atjaunota Latvijas Universitātes (LU) galvenā ēka Raiņa bulvārī 19, Rīgā, informē augstskolā.
Projekta mērķis ir uzlabot ēkas energoefektivitāti, vienlaikus saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību. Lielāko daļu finansējuma jeb 3,4 miljonus eiro nodrošina Emisijas kvotu izsolīšanas instruments, savukārt LU projektā iegulda 1,4 miljonus eiro.
Atjaunošanas darbi paredz vēsturisko logu, durvju un vitrāžu restaurāciju un nomaiņu, kā arī pārsegumu siltināšanu un citu tehnisku risinājumu ieviešanu, lai samazinātu siltuma zudumus. Plānots, ka pēc darbu pabeigšanas būtiski samazināsies ēkas enerģijas patēriņš, un siltumnīcefekta gāzu emisijas saruks par vismaz 52,3 tonnām ogļskābās gāzes gadā.
Darbus veic gan ārvalstu, gan vietējie uzņēmumi, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA "Jurēvičs un partneri". Projekta pabeigšana plānota 2028. gada sākumā.
LU galvenā ēka ir viena no vecākajām augstskolu ēkām valstī, un tā atrodas UNESCO Pasaules mantojuma teritorijā. Papildus izglītības funkcijai tā kalpo arī kā kultūras un tūrisma objekts.
