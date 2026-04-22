Informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA "Mobilly" paplašina darbību ārpus Latvijas, stiprinot pozīcijas Lietuvā un Polijā, informē uzņēmumā.
Kopš aprīļa "Mobilly" klientiem ir iespēja mobilajā lietotnē veikt apmaksu par elektroauto uzlādi "Eleport" stacijās Polijā, kā arī norēķināties par stāvvietu pakalpojumiem Lietuvas galvaspilsētā Viļņā.
Patlaban "Mobilly" piedāvā apmaksāt elektroauto uzlādes pakalpojumus vairāk nekā 2276 uzlādes stacijās dažādās valstīs — 1223 Latvijā, 789 Lietuvā, 224 Igaunijā, 31 Polijā, astoņās Horvātijā un vienā stacijā Slovēnijā. Kopumā šajās stacijās atrodami vairāk nekā 5416 uzlādes punkti.
Uzņēmumā atzīmē, ka paplašināšanās Polijā, Lietuvā un citos Eiropas tirgos ir būtisks solis biznesa attīstības stratēģijā, lai nostiprinātu pozīcijas ārpus Latvijas un veidotu vienotus mobilitātes risinājumus plašākā mērogā. Mērķis ir padarīt pieprasītāko pakalpojumu izmantošanu pēc iespējas mūsdienīgāku un vienkāršāku, nodrošinot, ka ikviens autovadītājs var izvēlēties sev piemērotāko norēķinu veidu neatkarīgi no valsts robežām.
"Mobilly" valdes priekšsēdētājs Valdis Bergs norāda, ka uzlāžu apmaksas sākšana Polijā un Viļņas autostāvvietu apmaksas nodrošināšana ir nākamais posms "Mobilly" attīstībā, mērķtiecīgi veidojot vienotu ekosistēmu. Līdzšinējā izaugsme un piesaistītās investīcijas ir stabils pamats "Mobilly" ambīcijām.
"Eleport" vadītājs Kārlis Mendziņš uzsver, ka elektroauto uzlādei viens no būtiskākajiem aspektiem ir saprotama un uzticama piekļuve, tāpēc sāktā sadarbība ar "Mobilly" arī ārpus Latvijas robežām ir kritiski svarīga nozares attīstībai. Iespēja uzlādēt automašīnas "Eleport" stacijās Polijā parāda, kā iespējams nodrošināt vienotu pārrobežu uzlādes pieredzi.
Latvijā "Mobilly" sniedz vienotu piekļuvi dažādiem ikdienas maksājumiem, tostarp autostāvvietām, pašapkalpošanās automazgātavām, elektroauto uzlādei, sabiedriskā transporta un vilcienu biļetēm, lidostas ātrās drošības kontroles pakalpojumiem, muzeju apmeklējumiem un Jūrmalas caurlaidēm. Šāds daudzfunkcionāls mobilais risinājums ir integrējams arī ārpus Latvijas, tostarp Baltijas valstīs un citviet Eiropā.
"Mobilly" 2024. gadā strādāja ar 4,169 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 40,3% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga 4,3 reizes un bija 850 088 eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
Kompānija reģistrēta 2003. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 544 983 eiro. "Mobilly" vienīgais īpašnieks ir SIA "Mobilly SPV". Savukārt "Mobilly SPV" kapitālā 80,02% īpašnieks ir Valdis Bergs, kamēr pa 9,99% pieder SIA "Civinity mājas Jūrmala" un SIA "V Baltic Partners".
