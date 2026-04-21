Ukrainas darba ņēmēju skaits Latvijā turpina augt, dominē vienkāršās profesijas
Tā informē Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Proporcionāli vairāk ukraiņi strādā rūpniecībā – 22,2%, finanšu, apdrošināšanas, zinātnisko, administratīvo pakalpojumu un operāciju ar nekustamo īpašumu jomās – 12,9%, izmitināšanā un ēdināšanā – 12,1%, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarēs – 10,7%, kā arī 10,1% strādā būvniecībā. CSP informē, ka 37,4% nodarbināto ukraiņu strādā vienkāršajās profesijās, kā biroju, viesnīcu un citu telpu apkopēji, virtuves strādnieki, preču izvietotāji un citi. Tajā pašā laikā 16,1% ir kvalificēti strādnieki un amatnieki, 11,6% ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 10,1% iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, bet 1,1% – vadītāji. Latvijas izglītības iestādēs bija reģistrēti un mācības turpināja nedaudz vairāk kā 4000 Ukrainas valstspiederīgo.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
