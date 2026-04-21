Krievijas Tomskas apgabala varasiestādes naktī uz svētdienu 19. aprīli demontējušas staļinisko represiju upuru piemiņai veltīto pieminekli "Sēru akmens" Tomskas Piemiņas parkā, kā arī tam līdzās egļu alejā uzstādītās atsevišķās piemiņas zīmes represētajiem latviešiem, lietuviešiem, igauņiem, poļiem un kalmikiem.

Tajā skaitā novākts 2011. gada vasarā siguldiešu sarūpētais un Sibīrijā nogādātais piemiņas akmens, ko veidoja mākslinieks Guntis Panders un kura teksts latviešu un krievu valodās vēstīja: "Lai akmens runā un sēro par politisko represiju upuriem – latviešiem".

Par notikušo ar sašutumu vēsta vietējie sociālie tīkli, pat Tomskas ziņu vietnēs un tāpat Vladimira Putina režīmam opozicionārie krievu informācijas kanāli tādi kā "Nastojščeje vremja" un "Radio Svoboda". Jāņem vērā, ka Tomskas apgabals vēl kopš cara laikiem simtiem tūkstošu ļaužu bijis izsūtījuma un ieslodzījuma vieta, kas īpaši "uzplauka" Staļina terora un represiju gados. Lēš, ka aptuveni katrs trešais turienes iedzīvotājs ir dažādu tautu izsūtīto vai ieslodzīto pēctecis. Pēc 1949. gada 25. marta deportācijām Tomskas, kā arī Omskas un Amūras apgabalos nonāca vairāk nekā 44 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju – "kulaki", "tautas ienaidnieki" un viņu ģimenes locekļi. Teju pieci tūkstoši deportēto gāja bojā.

