Eiropas Savienības (ES) valstis vienojušās atbloķēt 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai un noteikt Krievijai jaunas sankcijas, trešdien paziņoja ES diplomāti.
Finansējums ir paredzēts, lai segtu Ukrainas steidzamākās ekonomiskās un militārās vajadzības un ļautu valstij turpināt cīņu pret Krieviju.
Turklāt ES valstis vienojās arī par bloka 20. sankciju paketi pret Krieviju, kuras mērķis ir izdarīt papildu ekonomisko spiedienu uz Maskavu.
Aizdevums Ukrainai bija iestrēdzis strīdā starp Kijivu un Budapeštu par apturētajām Krievijas naftas piegādēm Ungārijai un Slovākijai pa naftas vadu "Družba".
Otrdien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka cauruļvads ir salabots un var atsākt darbību. Ukraina atsākusi Krievijas naftas pārsūknēšanu uz Ungāriju un Slovākiju pēc tam, kad ir pabeigti Krievijas uzbrukumā bojātā naftas vada "Družba" remontdarbi, trešdien aģentūrai AFP pavēstīja avots Ukrainas enerģētikas nozarē.
Trešdienas lēmums ir jānoformalizē, saņemot rakstiskus apstiprinājumus no katras bloka valsts, un to plānots pabeigt ceturtdien, paziņoja ES prezidentvalsts Kipra.
