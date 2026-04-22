Krišjānis Pētersons (20) šopavasar iegāja Latvijas basketbola vēsturē kā jaunākais speciālists, kurš vadījis komandu un svinējis uzvaru augstākajā līgā.
"Latvijas Universitātes" treneris biznesa studijas nomainījis pret trenera zinību apgūšanu un guvis pārliecību, ka vēlas dzīvi saistīt ar šo sfēru.
"Esmu no Rīgas un sešu gadu vecumā sāku trenēties Alfrēda Kraukļa basketbola skolā. Piecpadsmit gadu vecumā Freds Bagatskis palīdzēja nokļūt Spānijas kluba "Valencia" akadēmijā, kur pats tobrīd spēlēja. Tas bija kovida pandēmijas laiks, Latvijā sacensības nevarēja notikt, bet Spānijā viss turpinājās. Kopumā pusotra gada laikā guvu ļoti vērtīgu pieredzi, iepazinu viņu basketbolu. Bija vairāki piedāvājumi palikt Spānijā, bet tas būtu pie jauniešiem, Latvijā aizbraucu atrādīties uz "Ventspili" un 16 gadu vecumā biju piesaistīts lielās komandas treniņiem, šķita, ka tā būs super iespēja, ka esmu nobriedis spert soli tālāk. Esmu pateicīgs Ventspilij par tiem diviem gadiem, bet varbūt pats nebiju gatavs vai arī tā nebija īstā vieta, kur šādā vecumā tikt pie šprices. Tad nokļuvu "Latvijas Universitātē" – vienu gadu kā spēlētājs un kopš pagājušās vasaras jau kā treneris," "Latvijas Avīzei" basketbolista karjeras gaitas ieskicē Krišjānis Pētersons.
Kā tu juties Spānijā, parasti teic, ka tur ir saaicināti daudzi ārzemnieki un ir īsta gaļas mašīna?
K. Pētersons: Diezgan tuvu patiesībai – izdzīvo stiprākais. Sākumā bija ilūzijas, ka kāds mani tur ļoti vēlas un būšu plānu augšējā plauktiņā. Bet, ja neesi galvastiesu pārāks par vietējiem, neviens treneris nedos tev priekšroku. Valensijā nebija daudz ārzemnieku, vairāk vietējā reģiona labākie jaunieši. Savu vietu izcīnīju, tiku pie spēles laika.