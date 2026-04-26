Pirms 37 gadiem 15. aprīlī Šefīldas Hilsboro stadionā Anglijas Futbola asociācijas (FA) kausa izcīņas pusfināla spēlē starp "Liverpool" un Notingemas "Forest" futbola klubiem notika lielākā traģēdija Anglijas sporta vēsturē.
Tribīnēs cilvēku pūlī dzīvību zaudēja 96 cilvēki, bet vēl 766 līdzjutēji guva dažāda smaguma traumas. Hilsboro traģēdija, kā tā tiek dēvēta sporta vēstures lapās, uz visiem laikiem mainīja spēļu norises organizēšanas sistēmu futbola dzimtenē, no stadionu tribīnēm izslēdzot stāvvietas.
Jaunākajam upurim 10 gadi
Pirms nepilniem 40 gadiem Anglijā futbola stadionos, pārsvarā aiz abiem vārtiem, līdzjutēju tribīnes nebija aprīkotas ar sēdvietām, toties, lai nepieļautu huligānisma izpausmes un skatītāju izkriešanu laukumā, sektori bija norobežoti ar dzelzs žogiem un barjerām. Pusfināla spēle Šefīldā, kas notika abām komandām neitrālā laukumā, tika izpārdota, un uz Hilsboro stadionu ieradās aptuveni 53 000 skatītāju. Viņu vidū aptuveni 10 000 "Liverpool" fanu ar stāvvietu biļetēm. Nokļūšana "Leppings Lane" tribīnē, kas atradās aiz vieniem no vārtiem un bija paredzēta Liverpūles atbalstītājiem, tika organizēta caur septiņiem turniketiem, kur notika biļešu pārbaude. Tā kā cilvēku caurlaide caur šīm ierīcēm bija lēna, ārpusē pie tribīnes izveidojās pamatīgs sastrēgums un tajā brīdī liktenīgu kļūdu pieļāva Dienvidjorkšīras policijas virsnieks Deivids Dakenfīlds, kurš bija policijas spēku komandieris šajā mačā. Viņš astoņas minūtes pirms spēles sākuma pavēlēja atvērt netālu esošos C izejas vārtus, aptuveni 2000 cilvēku pūlim uzreiz steidzot ieņemt vietas tribīnē. Te sekoja nākamā kļūda, jo pūlis nevis izkliedējās pa visiem sektoriem, bet virzījās uz diviem centrālajiem, kas atradās tribīnes vidū, jo nebija neviena, kas viņiem pateiktu, ka šie sektori jau ir pilni.