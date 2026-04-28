Koalīcija vienojas par pakāpenisku satiksmes ierobežošanu ap Ģertrūdes baznīcu

Rīgas domes koalīcija vienojusies pirmo gadu pēc remonta darbdienās saglabāt satiksmi ap veco Ģertrūdes baznīcu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošais vienošanās dokuments.
Koalīcija iecerējusi pēc nepieciešamo remontdarbu pabeigšanas pirmajā gadā darba dienās no plkst. 7 līdz 19 atļaut autotransporta satiksmi Ģertrūdes laukumā. Atļautais braukšanas ātrums varētu būt 20 kilometri stundā.
Pārējā laikā satiksmi Ģertrūdes laukumā plānots atļaut tikai vietējiem iedzīvotājiem, cilvēkiem ar atļaujām iebraukt stāvvietās un valsts dienestiem, piemēram, ugunsdzēsējiem un neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.
Otrajā gadā pēc remontdarbu pabeigšanas satiksme Ģertrūdes laukumā tiks atļauta tikai vietējiem iedzīvotājiem, transportlīdzekļiem ar atļaujām vai valsts dienestiem.
Pēc šī otrā gada plānots rīkot iedzīvotāju referendumu vai aptauju par ieviesto izmaiņu ietekmi.
Iecerēts, ka satiksmi šajā zonā ierobežos bolardi jeb izturīgi vertikāli stabi, ko izmanto satiksmes kontrolei, gājēju aizsardzībai un teritoriju norobežošanai. Satiksmi atvērs un slēgs ar šiem bolardiem, kas būs paceļami un nolaižami. Plānots, ka tiem būs jābūt stilistiski veidotiem atbilstoši apkārtējo ēku arhitektūrai.
Koalīcija vienojusies, ka vispirms projekts jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Savukārt Ģertrūdes laukuma iekārtojums jāsaskaņo ar Pilsētas arhitekta dienestu.
Pie Ģertrūdes baznīcas plānots nodrošināt autostāvvietas baznīcas vajadzībām, turklāt pašvaldībai būs jāveicina jaunu daudzstāvu autostāvvietu būvniecība, lai kompensētu stāvvietu likvidēšanu.
Kā skaidroja Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello, viņai ir svarīgi, lai šis projekts sešus gadus pēc iesniegšanas līdzdalības budžeta konkursā izkustētos no nulles punkta.