Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1943. gadā dzimušo Brigitu Brakmani. Sieviete šā gada 21. aprīlī pulksten 19.00 izgāja no savas dzīvesvietas Bauskā, Dārza ielā, un nav atgriezusies, kā arī nav zināma viņas atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 166 cm, smalkas miesas būves, īsiem sirmiem matiem. Bija ģērbusies sarkanā ar melnu vējjakā ar rāvējslēdzēju, melnās auduma biksēs, melnos sporta apavos, līdzi bija melnas krāsas rokassoma.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
