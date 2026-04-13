Lielbritānijas princis Harijs ceturtdien ieradās iepriekš neizziņotā vizītē Kijivā, mudinot pasauli nepieļaut, ka tiek novērsta uzmanība no Ukrainas cīņas pret Krievijas agresiju, vēsta britu telekanāls ITV un citi Rietumu mediji.
Harijs garā un kaismīgā runā Kijivas Drošības forumā vērsās pie Krievijas diktatora Vladimira Putina ar aicinājumu apturēt karu un nosodīja Krievijas sistemātiskos kara noziegumus, tostarp pret ukraiņu bērniem. Princis arī pievērsās ASV, lai gan konkrēti neminēja ASV prezidenta Donalda Trampa vārdu. Viņš aicināja ASV vadību ievērot savas saistības saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, kurus ASV ir parakstījušas. Vēršoties pie Putina, Harijs aicināja Krievijas diktatoru "novērst turpmākas ciešanas" gan ukraiņiem, gan krieviem un izvēlēties citu ceļu. "Prezident Putin, neviena tauta negūst labumu no dzīvību zaudēšanas. (..) Vēl ir iespēja – tagad – apturēt šo karu, novērst turpmākas ciešanas gan ukraiņiem, gan krieviem un izvēlēties citu ceļu," sacīja Harijs.
