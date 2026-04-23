Partijas "Progresīvie" līdzpriekšsēdētājs un Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs ir politiskā spēka līderis, tāpēc viņa izvirzīšana par premjera kandidātu ir saprotama. Taču viņš nekad nav strādājis valdībā un nav vadījis nevienu kolektīvu, ja neskaita partiju.
"Andris Šuvajevs kā premjera kandidāts ir laba izvēle – viņš ir izglītots, pārliecinoši uzstājas. Taču Andris Šuvajevs kā Ministru prezidents – tur jau varētu būt problēmas," tā "Latvijas Avīzei" teica Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Viņaprāt, lai vadītu valdību, ir jābūt vismaz pašvaldības vai kādas iestādes vadītāja pieredzei. "Ir jābūt rūdījumam pārvaldībā, lai zinātu, kā šī sistēma strādā. Šuvajeva kungam tā nav," uzskata H. Rokpelnis. Tāpēc pirms četriem gadiem ZZS neesot virzījusi šim amatam tagadējo ekonomikas ministru Viktoru Valaini, kurš nu jau šo pieredzi ir guvis un tagad amatam kvalificējas. A. Šuvajevs "Latvijas Avīzei" uzsvēra, ka kopš 2023. gada rudens, kad "Progresīvie" nonāca valdībā, viņš pārstāv frakciju un partiju visos koalīcijas formātos, pēc kuriem ir sniedzis komentārus par visplašāko jautājumu loku. Viņš labi pārzinot sistēmu un arī budžeta veidošanas procesu kā Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja biedrs.
Izvirzot A. Šuvajevu, "Progresīvie" dod skaidru ziņu sabiedrībai, ka ir izvēlējušies ideoloģisku premjera kandidātu, kurš pārstāv kreisu politiku.
Tā uzskata Ainars Latkovskis no "Jaunās Vienotības" ("JV"). Pēc kandidāta nominēšanas partijas biedri cits pēc cita uzteica A. Šuvajevu – viņam esot milzīgas darbaspējas un laba izglītība, kas gūta prestižajā Oksfordas Universitātē. "Progresīvo" pārstāvji atzina, ka ir bijuši vairāki kandidāti. Neoficiāli zināms, ka to vidū bija kultūras ministre, otra partijas līdzpriekšsēdētāja Agnese Lāce, kurai ir valdības darba pieredze, un EP deputāts Mārtiņš Staķis, kurš savukārt ir vadījis Rīgas domi.
Pasludina pirmo "kreisi centrisko valdību"