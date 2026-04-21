ASV bruņotie spēki Omānas līcī ir pārtvēruši un pārņēmuši kontroli pār kravas kuģi ar Irānas karogu pēc tam, kad tas mēģināja pārkāpt jūras blokādi netālu no Hormuza šauruma, svētdien paziņoja prezidents Donalds Tramps.
Kuģis, kas identificēts kā "Touska", mēģinājis apiet ASV jūras blokādi. Kā pavēstīja Tramps, apkalpe ignorēja brīdinājuma signālus, tādēļ ASV jūras spēku eskadras mīnu kuģis "Spruance" atklāja uguni uz kuģa mašīntelpu, apturot to. ASV Centrālā pavēlniecība paziņojusi, ka kuģis bija ceļā uz Irānas ostas pilsētu Bandarabāsu Hormuza šaurumā. Irāna ir solījusi reaģēt uz šo incidentu. ASV ir noteikušas ierobežojumus kuģiem, kas iebrauc Irānas ostās vai no tām izbrauc. 25 komerckuģiem jau ir dots rīkojums griezties atpakaļ, paziņojuši ASV bruņotie spēki.
