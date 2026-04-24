Piektdien, 24. aprīlī, dziedātājs un dziesmu autors Jānis Niedra laiž klajā jaunu singlu "Viņa neatnāk" un videoklipu, kas vēsta par ilgām pēc pašsaprotamas laimes un gaidīšanas ilūziju. Līdz ar singla izdošanu Jānis iezīmē sava gaidāmā debijas albuma virzienu un aicina klausītājus uz koncertu kultūrvietā "SMĒDE".
"Viņa neatnāk" ir himna mūžīgajai gaidīšanai un cerībai, ka vēlāk jau lietas pašas no sevis sakārtosies un viss būs labi. Tā vienlaikus ir triviāla dzīves esamība un mazliet utopisks prāta stāvoklis. "Viņa" ir simbols tam, kas pats no sevis nenotiek un varbūt arī, ka tā ir labi," stāsta Jānis.
Dziesmas tapšanā piedalījies ieraksta studijas producents Kristaps Ērglis, kā arī mūziķi Kaspars Vizulis (ģitāra), Kristaps Ērglis (bass), Rūdolfs Dankfelds (bungas) un Jēkabs Ludvigs Kalmanis (fona vokālists). Par dziesmas galējo skanējumu parūpējies Reinis Kārkliņš, veicot skaņdarba māsteru.
"Jānis necenšas izklausīties perfekts, bet gan īsts,
un tas uzreiz jūtams viņa mūzikā un vārdos. Dziesmai "Viņa neatnāk" nosaukums var šķist mazliet skumjš, bet sajūtu ziņā dziesmai piemīt pavasarīga enerģija, kas ved uz priekšu. Vienmēr ir patīkami strādāt ar Jāņa idejām un viņa izdomātajām ģitāras partijām — tajās jau ir viņa estētiskais kodols," akcentē ģitārists Kaspars Vizulis.
30. aprīlī kultūrvietā "SMĒDE" (Rīgā, Bruņinieku ielā 2) norisināsies Jāņa Niedras koncerts, kurā pirmo reizi dzīvajā izpildījumā izskanēs jaunais singls "Viņa neatnāk", kā arī būs iespējams dzirdēt jau zināmus mūziķa skaņdarbus.
Jaunizdotajai dziesmai ir tapis arī mūzikas video, kas apskatāms vietnē YouTube, dziesmas vizuālo noformējumu, kā arī video veidojis Artūrs Strautiņš.
Jānis Niedra ir dziedātājs, multiinstrumentālists, dziesmu mūzikas un tekstu autors. Mūzikas skolas gados guvis teicamus panākumus Latvijas marimbas spēles konkursos, kā arī ieguvis godalgotas vietas starptautiski. Augstāko izglītību ieguvis Apvienotajā Karalistē, kur britu un īru modernās mūzikas institūtā BIMM Bristolē padziļināti apguva dziesmu rakstīšanas prasmes. Jānis ir rakstījis dziesmas vairākiem Latvijā zināmiem māksliniekiem, piemēram, Aijai Andrejevai, Elizabetei Gailei, Elzai Rozentālei un citiem.
