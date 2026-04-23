Zemgales rajona tiesa ar astoņu mēnešu cietumsodu un 80 stundām darba sabiedrības labā notiesāja kādu 30 gadus vecu tukumnieku, kura aizraušanās ir kikbokss un kurš pārsvarā strādā ārzemēs.
Vīrietis apsūdzēts par nelikumīgu brīvības atņemšanu, cietsirdību pret tuvinieku, dokumentu iznīcināšanu.
Sods droši vien būtu bijis daudz bargāks, ja vien cietusī – kikboksera draudzene – tiesā nebūtu centusies izlikties, ka nekas nav noticis, ka tās bijušas tikai seksa rotaļas ar vardarbības piesitienu... Pagājušā gada nogalē gan, kad bija saņēmusi sitienus pa galvu un citām ķermeņa daļām, viņa draudzenei rakstījusi īsziņu mobilajā telefonā, lai ziņojot policijai un viņu glābjot. Policija to arī izdarīja: ieradās mājoklī un izglāba sievieti, bet vīrieti nogādāja apcietinājumā.
Tiesā vīrietis atzina, ka bija draudzeni ieslēdzis mājoklī, greizsirdības un dusmu vadīts, bet cietsirdību neatzina, jo, kā viņš teica, "tad jau pusi no Latvijas par asiem paņēmieniem seksa laikā vajadzētu arestēt", tāpat neatzina, ka saplēsis draudzenes ID karti. Notikušā laikā vīrietis bijis arī narkotiku reibumā. Pēc tiesas sprieduma kikbokseris devās atpakaļ uz cietumu, no kura iznāks pēc trim mēnešiem un septiņām dienām. Un, iespējams, abu mīlestība un sekss varēs turpināties...
