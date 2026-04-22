Policija Alūksnē ir aizturējusi kādu vīrieti par draudiem izdarīt dzīvesbiedres slepkavību, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Zane Vaskāne.
20. aprīļa pēcpusdienā Alūksnē konstatēts vardarbības incidents ģimenē. 1970. gadā dzimis vīrietis mazgadīgu bērnu klātbūtnē pavērsis šaujamierocim līdzīgu priekšmetu pret savu dzīvesbiedri un izteicis draudus viņu nošaut. Sievietei izdevās izkļūt no dzīvokļa un izsaukt palīdzību, kamēr mājoklī palika divi mazgadīgi bērni.
Kā informē Vaskāne, policistiem ierodoties notikuma vietā, vīrietis agresīvi reaģēja un pavērsa šaujamierocim līdzīgu priekšmetu arī policistu virzienā, izsakot draudus to pielietot. Policisti personu aizturēja. Notikuma vietā tika izņemts ierocis.
Par notikušo sākts kriminālprocess par draudiem izdarīt slepkavību. Izmeklēšana turpinās. Fiziski cietušu personu šajā incidentā nav.
Aizturētais vīrietis notikuma brīdī bija 3,2 promiļu alkohola reibumā, un par drošības līdzekļa piemērošanu vēl tiks lemts, piebilda Vaskāne.
