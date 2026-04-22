Hormuza šaurumā trešdien uzbrukts diviem kravas kuģiem, paziņoja Lielbritānijas kuģošanas drošības aģentūra.
Omānas piekrastē Irānas kuteris apšaudījis konteinerkuģi, nodarot bojājumus, savukārt Irānas piekrastē apšaudīts kravas kuģis, norādīja aģentūra.
"Konteinerkuģa kapteinis ziņoja, ka kuģim tuvojas viena Revolūcijas gvardes lielgaballaiva, kas pēc tam apšaudīja kuģi, un tas ir nodarījis lielus bojājumus kuģa tiltiņam. Nav ziņots par ugunsgrēkiem vai ietekmi uz vidi," paziņoja Lielbritānijas Jūras tirdzniecības operāciju centrs (UKMTO).
Incidents noticis 15 jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Omānas, un visa apkalpe ir drošībā.
Saskaņā ar Lielbritānijas kuģošanas drošības firmas "Vanguard Tech" sniegto informāciju kuģim ir Libērijas karogs, un kuģis "bija informēts, ka tam ir atļauja šķērsot Hormuza šaurumu".
Kā savukārt norāda Irānas ziņu aģentūra "Tasnim", kuģis "ignorējis Irānas bruņoto spēku brīdinājumus".
Citā incidentā astoņas jūras jūdzes uz rietumiem no Irānas apšaudīts kravas kuģis, paziņoja UKMTO.
Nav skaidrs, kas uzbrucis šim kuģim.
"Kravas kuģa kapteinis ziņo, ka uz to raidīti šāvieni un tas ir apstājies ūdenī. Ekipāža ir drošībā. Nav ziņu, ka kuģim būtu nodarīti bojājumi," norādīja UKMTO.
"Vanguard" vēsta, ka tas ir Panamas karoga konteinerkuģis "Euphoria", kas "izbraucis no Hormuza šauruma".
"Joprojām nav skaidrs, vai tas ir atsācis ceļu," norādīja uzņēmums.
Vietnes "Marine Traffic" informācija liecina, ka kuģis bija ceļā no Džebelali Apvienotajos Arābu Emirātos uz Džidu Saūda Arābijā.
Kopš kara sākuma ar Izraēlu un ASV Irāna ir stingri ierobežojusi kuģošanu caur stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu, savukārt ASV bruņotie spēki ir noteikuši Irānas ostu blokādi.
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka pamiers starp abām valstīm tiks pagarināts. Sākotnēji tas stājās spēkā 8. aprīlī.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu