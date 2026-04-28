Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) – nozares lielākā un prestižākā apbalvojuma – pasniegšana šogad sabiedrībā raisījusi atšķirīgus un arī diezgan sašutušus viedokļus.
Vispirms jau par tās norises vietu – Centrāltirgus Gaļas paviljonu –, kas daudziem aizskārusi estētiskās jūtas, bet citiem likusies gluži pieņemama. Taču netrūkst arī to, kas vaicā – kāpēc LALIGABA pasniegšanas ceremonija netika rādīta sabiedriskajā medijā – Latvijas Televīzijā? Jo citu nozaru balvu – kino "Lielais Kristaps", teātru "Spēlmaņu nakts", "Lielā mūzikas balva" – pasniegšanas ceremonijas gan taču tiek pārraidītas sabiedriskajā medijā.
Televīzijai augstas prasības
Vaicāta, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēti valstiski nozīmīgie pasākumi, kas tiek atspoguļoti Latvijas Sabiedriskajā medijā (LSM), un vai LSM, neatspoguļojot LALIGABA un tāpat arī grāmatu mākslas balvas "Zelta ābele" un Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas pasniegšanu, nepārkāpj savas darbības stratēģiskā ietvara svarīgākās prasības, LTV kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle atbildē "Latvijas Avīzei" raksta, ka LSM katru gadu saņem daudzus piedāvājumus atspoguļot dažādus kultūras un sabiedriskos notikumus gan ierakstā, gan tiešraidē. "Ņemot vērā ierobežotos resursus, tiek veikta redakcionāla izvēle, lai nodrošinātu iespējami daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu satura piedāvājumu. Lēmumos tiek ņemta vērā auditorijas interese, notikuma nozīme, organizatoru spēja nodrošināt televīzijas kvalitātes standartiem atbilstošu saturu, kā arī kopējais nozares atspoguļojums citos LSM formātos un platformās."
Tradicionāli LSM atspoguļojot "Spēlmaņu nakts", "Lielā Kristapa", "Lielās mūzikas balvas" un "Boņuka" balvas pasniegšanas ceremonijas, un iepriekš vairākus gadus atspoguļota arī Latvijas Literatūras gada balva. Tomēr pēc 2025. gada esot veikts izvērtējums, ņemot vērā gan auditorijas rādītājus, gan satura ieguvumus. "Televīzijas auditorijas dati ("Fifty5Blue") rāda, ka kultūras balvu ceremoniju sasniedzamība būtiski atšķiras: piemēram, "Spēlmaņu nakts" 2024. gadā sasniedza aptuveni 197 000 skatītāju, Nacionālā kino balva "Lielais Kristaps" – 154 000 skatītāju, "Lielā mūzikas balva" – 79 000 skatītāju. Latvijas Literatūras gada balvas ceremonijas televīzijas auditorija attiecīgajā periodā bija būtiski mazāka – aptuveni