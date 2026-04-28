27. aprīlī, Valsts policijas (VP) amatpersonas saņēma informāciju, ka saņemts zvans no vīrieša, kurš prasīja padomu, kā rīkoties ar vienu gadu un piecus mēnešus vecu bērnu. Persona telefona sarunas laikā uzvedās neadekvāti un nevarēja sniegt informāciju par savu atrašanās vietu. Pārbaudot informāciju, likumsargi ieradās notikuma vietā Rēzeknes novada Lendžu pagastā, kur konstatēja, ka abi mazuļa vecāki atrodas stiprā alkohola reibumā un nepilda bērna aprūpes pienākumus. Valsts policijā uzsākti trīs administratīvā pārkāpuma procesi, informē VP.
Šā gada 27. aprīlī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka ap pulksten 18.14 vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu kontaktu centrā saņemts zvans no kāda vīrieša, kurš prasīja padomu, kā rīkoties ar 1,5 gadu vecu bērnu. Tāpat vīrietis sarunas laikā uzvedās neadekvāti, neatbildēja uz jautājumiem, nevarēja sniegt informāciju par savu atrašanās vietu, kā arī atteicās nosaukt savus personas datus.
Pārbaudot informāciju, likumsargi ieradās Rēzeknes novada Lendžu pagastā, kur notikuma vietā konstatēja, ka kādā dzīvoklī skan ļoti skaļa mūzika. Tikai pēc ilgstošas klauvēšanas pie dzīvokļa durvīm un logiem iznāca vīrietis, kurš uzvedās agresīvi. Persona aizsedza ieejas durvis, neļaujot likumsargiem ieiet dzīvoklī. Tāpat arī pēc vairākkārtējiem lūgumiem persona nepakļāvās likumsargu likumīgajām prasībām un turpināja pretoties. Pēc brīža iznāca sieviete, kura arī uzvedās agresīvi un centās liegt likumsargiem iespēju ieiet dzīvoklī, lai pārliecinātos par bērna drošību.
Apsekojot dzīvokļa telpas, likumsargi konstatēja antisanitārus apstākļus un pamanīja, ka pie pašas krāsns ir gultiņa, kurā gulēja 2024. gadā dzimušais bērns. Nekavējoties tika izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri novērtēja bērna veselības stāvokli un nogādāja viņu medicīnas iestādē, jo
bērnam tika konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra.
Veicot alkohola pārbaudi, likumsargi konstatēja, ka bērna māte, 1994. gadā dzimusi sieviete, atrodas 2,51 promiļu reibumā. Savukārt bērna tēvam, 1993. gadā dzimušam vīrietim, fiksēts 1,97 promiļu reibums.
Pret bērna māti un tēvu Valsts policijā ir uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 83. panta otrās daļas, proti, par bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kas var ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro.
Valsts policijā tāpat pret 1993. gadā dzimušu vīrieti uzsākts administratīvā pārkāpuma process par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām.
