Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izbeigusi līgumu ar vēlēšanu platformas izstrādātāju "RIX Technologies" un tā vietā rosina nodot vēlēšanu sistēmu izstrādi valstij daļēji vai pilnībā piederošajiem uzņēmumiem "Latvijas mobilais telefons", "Tet" un "Latvijas valsts meži".
Kā vēsta ministrija, šādas izmaiņas tiek piedāvātas, "lai nodrošinātu Saeimas vēlēšanu norises neapšaubāmu leģitimitāti un izvairītos no iespējamiem reputācijas riskiem". Tieši konkrētos uzņēmumus kā darbu veicējus VARAM piedāvājot, jo "to pārvaldībā ir iesaistīta valsts, tās ir īstenojušas nozīmīgus valsts informācijas tehnoloģiju infrastruktūras projektus un tajās darbojas augsti kvalificēti speciālisti". VARAM ir nolēmusi šādu priekšlikumu virzīt skatīšanai Ministru kabinetā. Zemkopības ministrs Armands Krauze aģentūrai LETA paudis, ka "Latvijas valsts meži" ir uzņēmums, kas vēsturiski attīstīja spēcīgu informācijas tehnoloģiju komandu, kura ir radījusi unikālas informācijas tehnoloģiju sistēmas mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, piemēram, "LVM GEO", kura ir pieejama ne tikai uzņēmuma vajadzībām, bet arī kā lietotne ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Ņemot vērā "Latvijas valsts mežu" pieredzi informācijas tehnoloģiju jomā un to, ka tas ir valstij piederošs stratēģisks uzņēmums, "Latvijas valsts meži" var palīdzēt situācijās, kad ir šaubu ēna pār privātiem uzņēmumiem, sacījis ministrs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu