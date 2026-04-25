Krievijas pilsētā Rostovā pie Donas cirka pasākuma laikā izcēlās panika, kad viens no izrādes tīģeriem izkļuva no norobežojuma un nonāca skatītāju zonā, vēsta vairāki ārvalstu mediji.
Incidents notika 19. aprīlī, kad arēnā atradās trīs tīģeri un treneri. Drošības tīkls, kas parasti atdala dzīvniekus no publikas, pēkšņi tehniskas kļūmes dēļ nonāca uz zemes. Izmantojot situāciju, viens no dzīvniekiem pārlēca pāri barjerai un devās apmeklētāju virzienā.
Notikuma brīdī zālē izcēlās apjukums — cilvēki kliedza, daļa steidzās prom, bet citi centās pasargāt bērnus. Vienlaikus cirka darbinieki ar skaļruņu palīdzību aicināja skatītājus saglabāt mieru un palikt savās vietās.
Saskaņā ar vietējo mediju ziņoto, dzīvnieks kādu brīdi pārvietojās starp skatītāju rindām, līdz to izdevās izdzīt ārpus telpas, kur treneri to nogādāja atpakaļ drošā norobežojumā. Par cietušajiem netiek ziņots.
Krievijas Izmeklēšanas komiteja pēc notikušā sākusi kriminālprocesu, vērtējot iespējamos drošības noteikumu pārkāpumus. Varasiestādes norāda, ka šādos gadījumos var tikt piemēroti sodi par pakalpojumu sniegšanu, kas neatbilst drošības prasībām.
