Grīziņkalna ielās tiek uzstādītas ceļa zīmes, lai ieviestu jaunas pašvaldības maksas autostāvvietas. Vienlaikus atsevišķās ielās tiks ieviestas papildu satiksmes organizācijas izmaiņas – noteikti ātruma ierobežojumi, ierobežota caurbraukšana, kā arī aizliegta transportlīdzekļu novietošana uz ietvēm, ierīkojot jaunas autostāvvietas uz brauktuves, vēsta 360TV Ziņas.
Aprīlī visā apkaimē tiek ieviesta braukšanas ātruma zona 20 km/h. Zīmes pakāpeniski parādās Vārnu, Alauksta, Zvaigžņu, Laboratorijas, Terēzes un Lauku ielās.
Vārnu ielā, pie krustojuma ar Laboratorijas ielu, autotransportam tiks liegta caurbraukšana abos virzienos, lai samazinātu autoplūsmu, kas izmanto šo ielu maršrutā no Tallinas ielas uz Pērnavas ielu.
Lielai daļai vietējo iedzīvotāju izmaņas nepatīk, un viņi ir iesnieguši sabiedrisko iniciatīvu Par satiksmes reorganizācijas izmaiņu atcelšanu Grīziņkalna apkaimē.
“Šo izmaiņu galvenais publiski paustais pamatojums ir gājēju drošības uzlabošana. Tomēr mēs, Grīziņkalna apkaimes iedzīvotāji, uzskatām, ka konkrētajā gadījumā šis mērķis ir formulēts pārāk vispārīgi un atrauti no realitātes, savukārt pieņemtie lēmumi ir nesamērīgi, nepietiekami pamatoti ar konkrētiem datiem un faktu analīzi, kā arī ieviesti bez iepriekšējas apkaimes iedzīvotāju iesaistes un līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesā”, raksta iniciatīvas autori.
Iniciatīva jau ir savākusi nepieciešamo skaitu parakstu – vairāk nekā 2000 – un tiks iesniegta Rīgas pašvaldībā.
VIDEO:
