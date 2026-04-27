Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) pirmdien noticis traģisks nelaimes gadījums, kurā dzīvību zaudējusi darbiniece. Kā vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM), sieviete radioloģijas nodaļā tika iespiesta durvīs, iespējams, drošības sistēmas darbības traucējumu dēļ.
Valsts policija apstiprina, ka saņemts izsaukums uz slimnīcu par notikušo, un uzsākts kriminālprocess par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi.
Slimnīca, ievērojot datu aizsardzības prasības, plašāku informāciju par incidentu nesniedz, vienlaikus izsakot līdzjūtību bojāgājušās darbinieces tuviniekiem un kolēģiem.
