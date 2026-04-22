Šī gada aprīļa sākumā Valsts policijas (VP) Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par organizētas grupas īstenotu cilvēktirdzniecību, kurā labdarības fonda aizsegā tika vervēti un ekspluatēti nepilngadīgie, informē VP.
Noziedzīgajā shēmā iesaistītās personas, izmantojot viltu, maldināšanu un nepilngadīgo ievainojamību, piespieda bērnus veikt darbu — vākt ziedojumus, kas faktiski netika novirzīti labdarības mērķiem. Kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Pirmstiesas izmeklēšanā likumsargi noskaidroja, ka organizētas grupas sastāvā darbojās divi Latvijas Republikas pilsoņi — 2002. gadā dzimis vīrietis un 2007. gadā dzimusi meitene (kura noziedzīgo nodarījumu veikšanas brīdī vēl bija nepilngadīga) —, kā arī Ukrainas pilsonis — 2005. gadā dzimis vīrietis.
Personas, iepriekš vienojoties, labdarības fonda aizsegā vervēja nepilngadīgos un piespieda viņus veikt darbu ekspluatācijas nolūkā. Noziedzīgās darbības tika īstenotas, izmantojot viltu, maldināšanu, emocionālo ietekmēšanu un nepilngadīgo ievainojamību. Tās notika izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laika posmā, bet ne vēlāk kā no 2024. gada 5. janvāra līdz novembrim.
Izmeklēšanā konstatēts, ka 2024. gadā dažādās interneta vietnēs tika izvietoti sludinājumi ar piedāvājumu bērniem un jauniešiem no 14 gadu vecuma strādāt par reklāmas aģentiem, solot elastīgu darba grafiku un ikdienas samaksu. Ieinteresētie nepilngadīgie tika aicināti uz labdarības fonda biroju, kur ar viņiem tika veiktas pārrunas un apmācības. Organizētās grupas dalībnieki apzinājās nepilngadīgo vecumu, par ko liecina gan uzdotie jautājumi, gan noformētās vecāku atļaujas.
Lai piesaistītu pēc iespējas vairāk bērnu, pret nepilngadīgajiem
tika izmantota emocionāla ietekmēšana,
uzsverot it kā labdarības mērķus — palīdzību smagi slimiem bērniem. Vienlaikus apzināti tika vervētas tieši nepilngadīgas personas kā ievainojamāka un vieglāk ietekmējama mērķauditorija, kas retāk pieprasa labākus darba apstākļus vai lielāku atalgojumu.
Organizētās grupas dalībnieki pārrunu laikā nepilngadīgos maldināja, sniedzot nepatiesu informāciju un noklusējot būtiskus faktus, tostarp to, ka konkrētais labdarības fonds Latvijā nav reģistrēts un savāktie līdzekļi netiks novirzīti norādītajiem mērķiem. Ticamības radīšanai tika izmantotas kādā Eiropas Savienības valstī reģistrēta labdarības fonda dokumentu kopijas, kā arī uzrādīti it kā noslēgti līgumi ar slimiem bērniem.
Nepilngadīgajiem tika solīta atlīdzība par ziedojumu vākšanu, kas bija atkarīga no savāktās naudas apjoma. Lai izvairītos no atbildības, organizētās grupas dalībnieki bērnus instruēja, kā rīkoties un ko atbildēt Valsts un pašvaldības policijas pārbaužu laikā. Nepilngadīgajiem tika izsniegta ziedojumu vākšanas atribūtika — kastes ar plombām un dokumentu kopijas, kas radīja likumīgas darbības iespaidu.
Pēc dienas laikā savākto ziedojumu nodošanas fonda birojā tika veikta kastīšu atvēršana, naudas saskaitīšana un sadale — aptuveni 20% izmaksājot nepilngadīgajam, bet pārējo sadalot starp organizētās grupas dalībniekiem. Lai radītu likumības šķietamību, nepilngadīgo klātbūtnē tika sastādīti atbilstoši akti, taču faktiski
līdzekļi netika izmantoti labdarības mērķiem, bet gan personīgā labuma gūšanai.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka šādā veidā organizētā grupa savervēja un ekspluatēja ne mazāk kā 50 nepilngadīgās personas.
Par minētā nozieguma izdarīšanu 2024. gada novembrī Valsts policija aizturēja trīs personas — 2002. un 2005. gadā dzimušus vīriešus un 2007. gadā dzimušu sievieti —, kuriem tiesa piemēroja ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli.
2026. gadā izmeklēšana kriminālprocesā tika pabeigta, un šā gada 2. aprīlī kriminālprocess nodots Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanas ierosināšanai pēc Krimināllikuma 154.¹ panta trešās daļas — par cilvēktirdzniecību organizētā grupā. Par šādu noziegumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
