Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi operatīvo degvielas cenu monitoringa rīku, informēja ministrijā.
EM norāda, ka operatīvais degvielas cenu monitoringa rīks nodrošina sabiedrībai un uzņēmējiem aktuālu, ik dienu atjaunotu informāciju par naftas un naftas produktu cenām starptautiskajās biržās, kā arī degvielas mazumtirdzniecības cenu dinamiku Latvijā lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos.
Ministrijā atzīmē, ka rīks tapis, reaģējot uz būtiskajām cenu svārstībām, ko izraisījusi ģeopolitiskā spriedze Tuvajos Austrumos un naftas produktu cenu kāpums starptautiskajos tirgos. Šādos apstākļos aktuāla, caurskatāma un regulāri atjaunota informācija ir būtiska gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, lai pieņemtu uz objektīvu informāciju balstītus lēmumus.
Operatīvais monitoringa rīks atspoguļo naftas un gāzeļļas cenu izmaiņas Eiropas biržās, kā arī degvielas mazumtirdzniecības cenu dinamiku Latvijā.
Dati tiek atjaunoti katru dienu,
norāda EM.
Ministrijā skaidro, ka jaunais rīks papildina EM gatavotos regulāros degvielas cenu monitoringa pārskatus, kurus publicē divas reizes mēnesī un kas sniedz padziļinātu analīzi par naftas tirgus tendencēm un degvielas cenām Latvijā un Baltijā.
Šādu pārskatu gatavošanu EM nosaka valdības lēmums, kas paredz līdz 2026. gada 16. jūnijam regulāri informēt par degvielas cenu monitoringu pasaules biržās un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.
EM atzīmē, ka operatīvā monitoringa rīka ieviešana ir daļa no valdības pasākumu kopuma, kas vērsts uz degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanu.
Degvielas cenu monitoringa pārskati un operatīvais rīks pieejami EM tīmekļvietnē.
