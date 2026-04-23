Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksandrs Pankins paziņojis, ka Krievija saņēmusi ASV uzaicinājumu piedalīties G20 samitā, kas decembra vidū notiks Maiami, ASV Floridas štatā.
"Ir saņemts uzaicinājums piedalīties samitā," Pankina teikto citē Kremļa propagandas aģentūra TASS.
Jautāts, kas tieši sanāksmē pārstāvēs Krieviju, Pankins atbildēja, ka šis jautājums tiks izlemts tuvāk samita norises datumam.
Šogad G20 sanāksmi vada ASV.
Maiami samita oficiālajā tīmekļa vietnē Krievija minēta valstu vidū, kuru dalība gaidāma samitā.
Sanāksme notiks 14. un 15. decembrī.
