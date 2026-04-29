Lai arī tuvojas maijs, svētdien Igaunijā laikapstākļi strauji pasliktinājušies – stiprs vējš, slapjš sniegs un apledojums būtiski sarežģījuši satiksmi.
Ida-Virā reģistrēti vairāki gadījumi, kad automašīnas noslīdējušas no ceļa grāvjos, par laimi, ziņo Igaunijas mediji.
Kopumā notikuši vairāk nekā 20 ceļu satiksmes negadījumi. Smagākais noticis Saka ciemā, kur avarējis pasažieru autobuss. Negadījuma brīdī autobusā atradās 47 cilvēki, no kuriem 12 guvuši traumas.
Sinoptiķi izsludinājuši vētras brīdinājumus – piekrastē vēja brāzmas sasniedz pat 23–25 m/s. Daudzviet ceļi kļuvuši slideni un redzamība pasliktinājusies, īpaši vietās, kur uzsnidzis sniegs.
Glābšanas dienesti aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem, samazināt ātrumu un, ja iespējams, atlikt braucienus, jo laikapstākļi saglabāsies nelabvēlīgi arī pirmdien.
