Otrdien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +11..+15 grādiem, piekrastē — līdz +8..+10 grādiem.
Rīgā saglabāsies sauss un saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no +9 grādiem pilsētas ziemeļos līdz +12 grādiem dienvidos.
Otrdienas rītā visā Latvijā ir skaidras debesis, liecina meteoroloģiskā informācija.
Gaisa temperatūra plkst. 4 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no aptuveni -1 grāda Daugavpils novērojumu stacijā un Zosēnos līdz +4,7 grādiem Ventspils ostā.
Pūš lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Rīgā skaidrs laiks, pūš ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 2-4 metri sekundē, gaisa temperatūra +1..+4 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +6,8 grādiem Daugavgrīvā līdz +12,8 grādiem Ainažos.
Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1020 hektopaskāliem Latgales dienvidos līdz 1025 hektopaskāliem Kurzemē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 20. aprīlī bija +31..+32 grādi Portugālē un Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -13 grādi kalnos Norvēģijas dienvidos.
