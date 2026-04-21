Naktī no piektdienas uz sestdienu Rīgā, Purvciemā, nodega kāda seniora māja. Tās īpašnieks Andris no liesmām izglābās tikai laimīgas sagadīšanās dēļ — viņš pamodās īstajā brīdī un spēja laikus evakuēties, vēsta raidījums "Degpunktā".
Ugunsgrēks divstāvu ēku postīja vairākas stundas, līdz glābēji to liesmas likvidēja. Rezultātā sabruka jumts un otrais stāvs, bet pirmais tika stipri appludināts. Andris stāsta, ka naktī pamodies, jo vajadzējis doties uz tualeti, un tieši tad pamanījis aizdomīgu troksni otrajā stāvā. Atverot durvis, viņš ieraudzījis liesmas un nekavējoties pametis māju.
Vīrietis pieļauj, ka notikusi ļaunprātīga dedzināšana. Viņš norāda, ka jau dienu iepriekš mājā bijis neliels ugunsgrēks, ko apstiprina arī glābēji. Andra ieskatā, otrajā naktī kāds mēģinājis uguni izraisīt atkārtoti, šoreiz nopietnāk.
Par notikušo uzsākta izmeklēšana, un Andris sniedzis liecību policijai. Pēc nelaimes viņš īslaicīgi mitinājies patversmē, bet turpmākās naktis pavada pie savas mājas zem nojumes.
Kaimiņi senioru neatstāj bez atbalsta — viņam nodrošināts silts ēdiens, segas un citas nepieciešamās lietas. Andris ir pateicīgs par palīdzību, lai gan pagaidām vēl domā, vai lūgt sociālā dienesta atbalstu, jo nevēlas pamest sev tik nozīmīgo īpašumu.
