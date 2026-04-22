Paldies Saeimas simtam, kuri apstiprinājuši sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likumu, tādējādi paverot ceļu lielākai atklātībai un žurnālistiskai drosmei.
Pieņemtais akts nodrošinās preses pārstāvju un sabiedrisko aktīvistu aizsardzību pret varasvīru vardarbīgām tieksmēm iebiedēt, negatīvi ietekmēt, piespiest un draudēt vilkt aiz krāgas uz tiesu. Tas palīdzēs jebkādam brīva vārda paudējam – no pamatstraumes medija avīzes ievadnieka un TV korespondenta līdz sociālajā tīklā ieskrējušam marginālam sīcējam, vai viņš savos komentāros lamātos kā smagais fūrmanis un ostas matrozis vai stāstītu burlakstāstus, vai palaistu preses pīles. Tagad mūs apkarot būs ievērojami grūtāk, darbietilpīgāk un nesamērīgi dārgāk nekā agrāk, kad sūdzēja par katru publiskajā telpā pateiktu nieku, sīkumu, aicinot filtrēt, ko runā, raksta – sak, citādi prāvosimies! Mediji varēs strādāt produktīvāk valstij un būt aszobaināki sabiedrības interesēs. Jūsu padevīgais kalps, laikraksta feļetonists, būdams pētošās žurnālistikas spilgts pārstāvis, pēc jaunā likuma turpmāk daudz drošāk darbosies, ar nosmailinātāku spalvu vērtēdams politiķu nedarbus un valstī esošās negācijas. Kā objektīvam vērotājam un politiski neitrālam cilvēkam, feļetonu autoram vairs nav jābaidās, ka atskabargainas kritikas bultas atgriežas un skar pašu. Ir brīv rakstīt, kā vēlas un ko grib.
Tiesa gan, ap likuma pieņemšanas brīdi atgriezās mūsdienu sabiedrībā nepieņemamas ēnas no pagājības, kad prokuratūra nāca klajā ar aukstas dušas paziņojumu, kurā daudzi saskatīja rudimentāras padomjlaika vēsmas. Anonīmie prokurori aplinkus māja un ievibrēja bijušā valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska virzienā