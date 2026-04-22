Mūsdienu laikmets, kurā dzīvojam, arvien biežāk liek uzdot jautājumus par to, kur meklējam atbildes un kam uzticamies. Ar jauno dziesmu "Psihologi" STIRNA piedāvā asu un vienlaikus dziļi personīgu skatījumu uz pasauli, kur internets kļuvis par sava veida slimnīcu bez ārsta.
"Dziesma runā par ilūziju, ka ar dažām skaļām frāzēm un iemācītiem terminiem iespējams atrisināt sarežģītas iekšējās sāpes. Tā izgaismo paradoksu — teju katrs šodien ir "eksperts", kas dod padomus, bet vienlaikus arī pacients, kurš pats vēl meklē atbildes. Šajā troksnī bieži pazūd patiesā jēga, tās vietā nāk ego, aizsargreakcijas un vēlme būt pareizam, nevis patiesam," stāsta STIRNA.
"Psihologi" uzdod būtisku jautājumu — kas notiek brīdī, kad teorija saduras ar realitāti? Kad dzīve patiešām sāp un tuvākie cilvēki nesniedz gaidīto atbalstu? Vai iemācītie vārdi mūs glābj, vai tikai attālina no īstajām sajūtām? Dziesma ir arī aicinājums apstāties un godīgi pajautāt sev: vai es patiešām saprotu, ko jūtu, vai tikai atkārtoju to, ko esmu uzsūcis no interneta dzīlēm?
Videoklips dziesmai tapis Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes galvenajā ēkā — Jelgavas pilī, piešķirot darbam īpašu vizuālo un simbolisko noskaņu.
Klipā piedalās Jelgavas TDA "Lielupe" studijas kolektīvs, kas piekritis izaicinājumam izkāpt ārpus ierastajiem rāmjiem. TDA "Lielupe" studijas vadītāja Baiba Ķestere uzsver, ka jauniešus uzrunājusi gan dziesmas aktuālā tematika, gan iespēja piedalīties radošā procesā: "Jauna pieredze, jaunas iespējas un tēma, kas aktuāla visiem jauniešiem — tas bija iemesls, kas aizrāva un mudināja atbalstīt šī mūzikas klipa tapšanu."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu