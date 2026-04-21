Rīdzinieki par siltumu pārmaksā miljonus, kamēr siltums tiek laists gaisā

Pastāvot gadiem zināmām problēmām, rīdzinieki par siltumenerģiju aizpagājušajā gadā pārmaksājuši miljoniem eiro, secināts Valsts kontroles (VK) revīzijā.
VK secinājusi, ka galvaspilsētā ir potenciāls samazināt siltumenerģijas tarifu, taču tas ir iespējams tikai tad, ja gadiem zināmās problēmas beidzot risinās — sakārtojot tirgus regulējumu, pilnveidojot tarifa metodiku, veicinot institucionālo sadarbību un nodrošinot efektīvu konkurenci siltumenerģijas tirgū.
Situācijā, kad lietderīgi izmantojams siltums no AS "Latvenergo" termoelektrostacijas (TEC) nonāk atmosfērā, tiek iepirkta biokurināmā katlumājās ražota siltumenerģija, neveicinot efektīvu energoresursu izmantošanu, norāda revidenti.
Šī iemesla dēļ
2024.—2025. gada apkures sezonā rīdzinieki par siltumenerģiju pārmaksāja gandrīz astoņus miljonus eiro,
savukārt "Latvenergo" neguva vairāk nekā sešus miljonus eiro ieņēmumus, uzsvērts revīzijā. Turklāt iesaistīto pušu sadarbības trūkuma un atšķirīgas normatīvo aktu interpretācijas dēļ "Latvenergo" ir bijušas ierobežotas iespējas Rīgai piedāvāt vairāk lētāka siltuma, secinājusi VK.
Vienlaikus bez neatkarīgo biokurināmo katlumāju dalības Rīgas siltumenerģijas tirgū rīdzinieki 2024.—2025. gada apkures sezonā par siltumenerģiju papildus samaksātu 25,2 miljonus eiro, secinājuši revidenti.
Kā norāda VK, tas apliecina, ka lētāku siltumenerģijas tarifu spēj nodrošināt tikai efektīvs siltumenerģijas tirgus mehānisms, kurā iesaistās visi tirgus dalībnieki un kurā ievēro ekonomiskā pakāpeniskuma principu.
VK ieskatā AS "Rīgas siltuma" izveidotais siltumenerģijas iepirkuma mehānisms ne vienmēr nodrošina lētāko pieejamo siltumu Rīgā.
Lai gan iepirkumos formāli ievēro ekonomiskā pakāpeniskuma principu, būtisku daļu siltumenerģijas iepērk ārpus apstiprinātā dienas tirgus, tādējādi neļaujot pilnā apjomā izmantot lētākās pieejamās siltumenerģijas piedāvājumus, uzsver VK.
Jebkāda minimālā vai fiksētā apjoma garantēšana — gan monopoldaļā, gan piedāvājot ilgāka termiņa vienošanos tirgus daļā, kurā darbojas arī neatkarīgie ražotāji, — būtiski samazina siltumenerģijas tirgus elastību un rada situācijas, kurās daļu koģenerācijas procesā saražotā siltuma izvada atmosfērā, piebilst revidenti.