Vairāki valodnieki un nozares eksperti martā uzrakstīja atklātu vēstuli Latvijas Sabiedriskā medija ombudam, paužot bažas par latviešu literārās valodas izrunas normu neievērošanu sabiedriskā medija raidījumos (vēstules tekstu "Latvijas Avīze" publicēja šā gada 26. marta numurā).
Latvijas Universitātes profesori Ina Druviete, Janīna Kursīte, Andrejs Veisbergs, literāte Rudīte Kalpiņa un citi sabiedrībā pazīstami cilvēki, kuru ikdiena ir saistīta ar latviešu literārās valodas kopšanu, aicināja izvērtēt situāciju un nodrošināt augstāku valodas kvalitātes standartu ievērošanu Latvijas Radio un televīzijas ēterā, uzsverot sabiedrisko mediju īpašo atbildību valsts valodas prestiža uzturēšanā. Vēstulē minēta vairāku ziņu raidījumu vadītāju izrunas neatbilstība latviešu literārās valodas normām un tiek uzsvērts, ka runa neesot par atsevišķiem cilvēkiem, bet par kopīgu tendenci Latvijas Radio (LR) ziņu pārraidēs. "Ja ziņu pārraidēs sistemātiski netiek ievērotas latviešu literārās valodas normas, problēma nav personiska, bet sistemātiska, un par to atbildīgi nevis atsevišķi darba ņēmēji, bet attiecīgās amatpersonas, kas ignorējušas profesionālās kvalifikācijas kritērijus," uzskata vēstules autori. Citstarp tiek izcelts tas, ka sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi veic arī izglītojošo funkciju – tie ir paraugs labam latviešu valodas lietojumam gan latviešiem, īpaši bērniem un jauniešiem, gan daudzajiem latviešu valodas apguvējiem. "Īpaši tagad, kad pieaug valodas apguvēju īpatsvars un valodas kursi nodrošina tikai pamatzināšanu apguvi, plašsaziņas līdzekļu loma valodas prasmes augstāko līmeņu apguvē kļūst neaizstājama. Tāpēc literārās valodas normu ievērošana sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu informatīvajās pārraidēs nav tikai formāla prasība, bet nozīmīgs valstisks pienākums," uzsver vēstules autori.
Iesaista krievu ziņu korespondentus