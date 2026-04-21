Kristīne Jelinska pēc šķiršanās no uzņēmēja Oļega Fiļa uzsākusi jaunas attiecības un pirmo reizi ar jauno partneri parādījusies sabiedrībā. Pagājušajā piektdienā viņa kopā ar Jevgeņiju apmeklēja dizaineres Annas Krūzes zīmola "Anna Kruz" jaunākās kolekcijas skati, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Līdz šim Jelinska par jaunajām attiecībām ļāvusi noprast vien ar ierakstiem sociālajos medijos, taču nu pāris kopā apmeklējis publisku pasākumu. Jevgeņijs atzina, ka šāda veida pasākumā ir pirmoreiz, savukārt Jelinska uzsvēra, ka jūtas ļoti laimīga. Par savu nodarbošanos viņš plašāk neizteicās.
Modes skatē Jelinska viesojās arī pērn, un atzina, ka augstu vērtē dizaineres darbus. Pasākumā pāris nesteidzīgi baudīja atmosfēru un tikās ar paziņām.
Jelinska un Fiļs par šķiršanos paziņoja pagājušā gada novembrī. Neilgi pēc tam parādījās runas par viņas jaunām attiecībām, ko vēlāk pastiprināja arī pašas publicētie foto no Spānijas, kur viņa kopā ar Jevgeņiju piedalījās treniņnometnē.
