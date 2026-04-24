Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā atjaunots sporta komplekss un baseini.

Rīgas pašvaldība pabeigusi renovācijas darbus Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas ēkā Bruņinieku ielā 24A, kur pilnībā atjaunota skolas sporta kompleksa daļa un veikta baseinu zonas renovācija, informē Rīgas dome.
"Apsveicu skolu ar vērienīgajiem sporta kompleksa un baseinu zonas renovācijas darbiem. Veiktie darbi nodrošina pilnībā atjaunotu, drošu un mūsdienīgu sporta infrastruktūru, kas atbilst gan izglītības procesa, gan profesionālu sporta nodarbību prasībām," uzsver Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Projektā pilnībā atjaunota skolas sporta kompleksa daļa,
nodrošinot mūsdienīgu, drošu un funkcionālu vidi sporta nodarbībām, sacensībām un izglītības procesam. Pilnībā izremontēta sporta zāle, kas paredzēta skolas sporta procesa nodrošināšanai, kā arī dažādu sporta veidu sacensībām, nodrošinot akustiskos risinājumus (akustiskā fibrolīta apdare), jaunu ventilācijas sistēmu, jaunu sporta segumu, kas piemērota intensīvai sporta slodzei. Veikta arī sporta aprīkojuma modernizācija — uzstādi galvenie un sānu basketbola grozi, zviedru sienas, paceļamā atdalošā siena un izvietots elektroniskais rezultātu tablo.
Ģērbtuvēs, dušas un sporta administrācijas telpās veikta telpu pārplānošana atbilstoši mūsdienu sporta infrastruktūras prasībām. Atjaunotas un modernizētas ģērbtuves, dušas telpas un sanitārie mezgli. Izbūvētas jaunas starpsienas, veikta hidroizolācija, flīzēšana un ventilācijas sistēmas izbūve. Renovētas arī sporta administrācijas telpas, nodrošinot ērtu darba vidi personālam.
Savukārt skolas baseinu zonā atjaunotas sporta peldbaseina (25m x 13,6m) telpas atjaunotas atbilstoši Latvijas Peldēšanas federācijas prasībām un World Aquatics tehniskajiem nosacījumiem. Peldbaseinā uzstādītas modernas filtrācijas, cirkulācijas, ķīmiskās dozēšanas un ūdens kvalitātes kontroles sistēmas. Nodrošināta jauna ventilācijas sistēma, kas piemērota baseinu mikroklimata uzturēšanai.
Atjaunots arī bērnu baseins (7,7m x 5m), kas paredzēts peldēt apmācībai un drošai prasmju apguvei. Uzstādītas arī modernas ūdens attīrīšanas un dezinfekcijas iekārtas.
Pagrabstāvā izbūvētas jaunas baseina ģērbtuves, dušas telpas un tehniskās telpas, kas pielāgotas baseina apmeklētāju plūsmai un higiēnas prasībām.
