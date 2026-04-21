Veselības ministrs Hosams Abu Meri pirmdien intervijā Latvijas Televīzijai teica, ka "Jaunā Vienotība" piedāvās apvienot Veselības ministriju un Labklājības ministriju.
"Tas ir mans un "Jaunās Vienotības" piedāvājums uz nākamajām Saeimas vēlēšanām. Es neredzu atsevišķi veselības aprūpi no labklājības, no sociālās sfēras. Tām jābūt kopā īpaši tāpēc, ka mēs, Latvijas iedzīvotāji, paldies dievam, dzīvojam ilgāk, bet mēs dzīvojam ar vairākām problēmām, vairākām slimībām. Sociālā komponente ir kopā ar veselības jomu, tie nevar būt sadalīti," teica ministrs.
Ziņu aģentūras LETA iztaujātais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (Zaļo un zemnieku savienība) izteicies, ka piedāvājums apvienot Veselības ministriju un Labklājības ministriju "kategoriski nav atbalstāms". Viņaprāt, šī iecere ir priekšvēlēšanu retorika. Uzulnieks uzskata, ka Labklājības ministrija neesot aiztiekama, jo tā "funkcionē labi un ir izdarīts ļoti daudz labu darbu".
Ministrs piesaucis arī Igaunijas pieredzi, kur varot just, ka abu resoru apvienošanas rezultātā vairāk tiekot lobēta tieši medicīna. Kā raksta LETA – Uzulnieks sprieda, ka Abu Meri, iespējams, saredz iespēju uz Labklājības ministrijas rēķina risināt veselības problēmas. "Ko tad mēs, pensiju naudu liksim iekšā betonā tur, kur jābūvē?" retoriski izteicies Uzulnieks. Labklājības ministrs atzinis, ka ir daži kopīgi jautājumi, kas skar abu ministriju kompetenci, taču tie jau tagad tiekot "labi risināti" abu resoru sadarbībā. Pēc viņa vērtējuma, ārpus šiem "četriem vai pieciem kopīgajiem jautājumiem" abu ministriju apvienošanai neesot pamata.
